Alla A29/Gesan Fly Volley Marsala arriva la schiacciatrice Oriana Falco

Nuovo arrivo in casa A29/Gesan fly Volley di Marsala. Si tratta di Oriana Falco, schiacciatrice del ’97. Oriana da alcuni anni per motivi di studio è stata in forza al Cus Pisa, ma la ricordiamo nelle giovanili del Marsala per avere contribuito al titolo regionale Under 16 e Under 18 nel 2013 ed ancora per i contributo alla promozione in Serie C del Marsala nel 2015, inoltre ha fatto parte anche della formazione della rappresentativa Fipav Trapani nella Vittoria del trofeo Salvio Di Pietra del 2011.

“Torno a Marsala dopo tanti anni nelle file della Fly – racconta la giocatrice -, sperando di potere dare il mio piccolo contributo. Sono contentissima in quanto ho potuto riabbracciare molte ragazze con cui avevo giocato negli anni passati. desidero ringraziare il Presidente e i dirigenti marsalesi che hanno fatto di tutto per avermi nel roster”.