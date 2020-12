Morto per Covid il musicista Lelio Giannetto, poliedrico “contrabbasso parlante”

E’ morto per le complicazioni di Covid e un pò improvvisamente, il musicista Lelio Giannetto, poliedrico contrabbassista palermitano, “mentore” di tanti musicisti della scena della Sicilia Occidentale. Da giorni era ricoverato in gravi condizioni.

Le sue arcate psichedeliche sono state conosciute dal pubblico della Provincia di Trapani in tante occasioni, come al Baluardo Velasco di Marsala in cui si è esibito più volte in concerto, in solo col suo “contrabbasso parlante” e con la band.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giannetto, leader del progetto Curva Minore.

IL VIDEO: