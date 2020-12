Programmazione turistica, Grillo a Palermo: “Sintonia con Regione per rilancio di Marsala e del territorio”

Programmazione turistica e realizzazione di nuovi eventi sono stati i temi centrali dell’incontro di ieri a Palermo, nell’Assessorato regionale al Turismo, della cui delega è titolare Manlio Messina. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’assessore Michele Milazzo hanno accolto l’invito del segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli, per una riunione propedeutica alle iniziative promozionali che si intendono realizzare nel territorio.

“C’è piena sintonia con la Regione per una pianificazione di eventi volti al rilancio turistico di questo versante della Sicilia e di Marsala in particolare – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Dal canto nostro, siamo già a lavoro per definire la nuova programmazione turistica, ora con la certezza di avere il sostegno dell’assessore Messina su quanto andremo a concretizzare”. Al termine della riunione, anche l’incontro del sindaco Grillo con il rappresentante all’Ars del gruppo Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella. Lo stesso, quale componente della Commissione regionale Finanze, ha affrontato taluni aspetti tecnici con l’assessore Milazzo, titolare della delega al Bilancio.

Intanto, nelle prossime settimane, la stessa programmazione turistica sarà ancora argomento di incontro con i gruppi consiliari che sostengono l’Amministrazione Grillo, nonché con la deputazione regionale di maggioranza, alla presenza dell’assessore Oreste Alagna e del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano.