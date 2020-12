Santangelo (M5S): “In arrivo 3 milioni di euro per l’approvvigionamento idrico isole minori”

“Grazie al grande lavoro svolto in Senato dal MoVimento 5 Stelle siamo riusciti ad approvare un emendamento che stanzia 3 milioni di euro per aiutare l’approvvigionamento idrico di tutte le Isole minori”. Lo afferma il senatore Vincenzo Santangelo. La norma è stata introdotta durante l’esame in prima lettura in Senato del Decreto Ristori che nei prossimi giorni sarà definitivamente convertito in legge.

“L’acqua è il bene pubblico primario per eccellenza – prosegue Santangelo – e la prima stella del nostro MoVimento. In considerazione dei maggiori oneri per l’approvvigionamento idrico nelle Isole minori abbiamo previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro a copertura parziale delle spese per l’acquisto dell’acqua. Lo stanziamento avrà come conseguenza diretta l’abbattimento della relativa tariffa e quindi consentirà un risparmio a tutte le famiglie residenti e alle imprese locali. La distribuzione delle risorse sarà effettuata con decreto interministeriale in proporzione alle spese sostenute dal 2020. Un aiuto concreto e immediato per tutte queste comunità a prevalente carattere turistico duramente colpite dalle misure restrittive imposte dalla pandemia” ha concluso il senatore Santangelo.