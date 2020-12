Lions Marsala in visita il Centro Sociale Sappusi, donazioni alle associazioni cittadine

In quest’ultimo mese dell’anno 2020 caratterizzato da difficoltà, incertezza e preoccupazione aggravati dalla pandemia da Covid-19, il Lions Club di Marsala presieduto da Antonino Arangio sostiene i bisogni della propria comunità. Venerdì scorso, una rappresentanza del Club si è recata presso il Centro Sociale di Sappusi dove è stata accolta dal responsabile provinciale di Libera Salvatore Inguì che ha mostrato i locali dove vengono organizzati laboratori e attività per i giovani frequentatori: il salone con gli strumenti musicali per le prove della Libera Orchestra Popolare, la biblioteca, la palestra, la falegnameria ed il giardino dedicato ad Emanuela Loi, l’agente della scorta morta nella strage di via D’Amelio, che gli stessi giovani abilmente curano ed in cui coltivano sei alberi di olivo in ricordo delle vittime dell’attentato al magistrato Borsellino. Tutto frutto di generose donazioni.

Il Lions ha dato un contributo di 500 euro all’associazione Archè Onlus portando una simbolica palla di Natale Lions Club International Foundation. In vista delle prossime festività, il Lions che da sempre opera a favore delle fasce più deboli della comunità marsalese, ha consegnato alla Caritas confezioni di olio e panettoni per 77 famiglie e alle Dame di San Vincenzo latte, caffè, zucchero, marmellata e panettoni per 35 famiglie. Sabato scorso incontro con Caritas e Dame di San Vincenzo della Parrocchia Sant’Anna dove una rappresentanza del Lions sono stati accolti dalla Presidente Gabriella Di Bernardo e da Anna Maria Genco in presenza del parroco Don Giacomo Marino, dell’Arciprete don Marco Renda, di Giovanna Busterna e Maria Mirabile della Caritas e di Michele Crimi della Confraternita Sant’Anna.