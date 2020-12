Coronavirus, in Italia altri 846 decessi. Nuovi contagi ancora sopra quota mille in Sicilia

Sono 14.844 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, con un numero ancora molto alto di deceduti, 846. Questi, in sintesi, i numeri aggiornati del Ministero della Salute, a proposito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus in Italia. Una situazione, dunque, ancora fortemente critica sul territorio nazionale, che viene però parzialmente compensata dall’alto numero di soggetti che si sono negativizzati nelle ultime 24, ben 25.789. E’ ancora il Veneto la regione in cui si registra il numero più elevato di nuovi contagi (+3.320), davanti a Lombardia (+2.404), Emilia Romagna (+1.238), Lazio (+1.159), Piemonte (+1.106), Sicilia (+1.087) e Puglia (+1.023).

Per quanto riguarda la Sicilia, si conferma dunque la tendenza dei giorni scorsi, cui si aggiungono 31 decessi (2.030 dall’inizio della pandemia), mentre i guariti delle ultime 24 ore sono stati 928. Nell’isola, gli attuali positivi sono 35.969, di cui 1.410 ricoverati in ospedale (185 in terapia intensiva).

Nelle nove province siciliane, la situazione dei nuovi contagi è così riassumibile: Trapani +125, Palermo +222, Agrigento +82, Messina +110, Catania +403, Siracusa +29, Ragusa +55, Caltanissetta +21, Enna +40.