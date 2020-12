Trapani per la liberazione dei marinai mazaresi: “Bandiera giù fino a quando non tornano “

Con una nota, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, ha fatto sapere a tutti i sindaci delle Città costiere, di restare uniti per i pescatori mazaresi ormai da troppo tempo trattenuti in Libia con i loro pescherecci, nello specifico dal 1° settembre scorso. Soprattutto è difficile pensarli lontani dalle famiglie in un periodo come questo, in cui – tra le tante emergenze del Covid-19 – si celebra il Santo Natale.

“Tale situazione non è più tollerabile – scrive Tranchida ai colleghi sindaci -. Sappiamo cosa significa quando i nostri concittadini pescatori escono per mare, rischiando la vita, per sostenere le loro famiglie. Facciamo sentire il nostro affetto e sostegno, anche simbolico, alla comunità mazarese. Qui a Trapani abbiamo deciso di lasciare accesa la luce del Palazzo Comunale, in segno di veglia e di speranza, abbassando la bandiera della nostra Città, fino a quando non torneranno sani e salvi i marinai mazaresi”.