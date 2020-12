Luoghi per appuntamenti romantici che hanno segnato la storia d’Italia

Viaggiare e conoscere il mondo, sentire vibrazioni diverse da posti sempre nuovi è qualcosa che nutre l’anima come poche altre. Farlo insieme alla persona amata è l’apoteosi del sentimento, viaggiare insieme significa oltre che costruire ricordi condivisi anche ritagliarsi dei momenti da dedicare esclusivamente al benessere della coppia.

Italia: storica, culturale e romantica

Il patrimonio storico del nostro Paese è invidiato letteralmente da tutto il mondo. La nostra arte e la letteratura dei nostri antenati hanno contribuito a creare il mito di un Paese, dove ogni Vip che si rispetti deve avere per lo meno una villetta in campagna se vuole essere considerato tale. La storia di città come Venezia, Roma, Milano viene studiata nelle scuole Italiane come in quelle Americane e di tutto il mondo occidentale in generale.

I nostri nonni infine, hanno contribuito coi loro spostamenti oltreoceano a rendere la cultura Italiana, intesa come famiglia, cucina, tradizioni celebre pressoché ovunque!

Romanticismo e corteggiamento di alcuni secoli fa

Se pensiamo al veneziano Giacomo Casanova la prima parola che salta alla mente è seduzione, non conquista, non potere ma seduzione, le parole sono importanti perché definiscono concetti. Ancora oggi lo stereotipo dell’italiano all’estero è quello di abile seduttore, di un uomo capace di irretire con sguardo e parole le sue amanti, siamo il mito della sirena ma al maschile.

Per quanto dal canto nostro sappiamo benissimo che si tratti semplicemente di un mito, del quale naturalmente abusiamo volentieri quando siamo all’estero, il fondo di verità di questi miti è che la nostra cultura rispetta ed esalta la donna da sempre.

Testimoni ci sono le poesie di Leopardi, il romanzo del Manzoni e tanta tanta letteratura di secoli d’amori tutti italiani.

I 3 posti italiani più romantici da visitare in coppia

Sappiamo tutti che flirt a un incontri porta piacevoli emozioni e le esperienze sociali giocano un ruolo importante nelle relazioni, ecco quindi la nostra lista dei 3 luoghi romantici italiani da visitare in coppia.

Verona: La casa di Romeo e Giulietta

Nonostante sia tutto nato da una scenografia di Shakespeare, ed i personaggi rappresentati non siano mai veramente esistiti, a Verona coppie di tutto il mondo arrivano per visitare la casa, il balcone e persino la tomba di Giulietta. La casa è centenaria, e la storia avvincente, Infondo che importa se sia vera oppure no?

Venezia: Il ponte dei sospiri

Questo ponte di inizio 1600 è chiamato così perché sotto di esso passavano le barche che trasportavano gli arrestati a scontare la loro pena in prigione, e sul ponte vi si appostavano le donne a sospirare e salutare il loro amore che di li a poco sarebbe stato chiuso in cella. Un’altra versione meno romantica parla dei sospiri dei detenuti che, passando sotto il ponte capivano di aver perduto la propria libertà, ma a noi piace di più la prima versione. Quale che sia la versione corretta antica, sotto questo ponte così emblematico di Venezia hanno sospirato in gondola milioni di coppie moderne.

Firenze: il ponte vecchio

La leggenda vuole che se una coppia chiude un lucchetto sul ponte vecchio di Firenze e successivamente ne lancia la chiave in acqua, il loro amore resterà intatto fintanto che la chiave non sarà ritrovata. In realtà oltre ad essere il luogo per eccellenza dove ogni coppia vorrebbe chiudere il proprio lucchetto, questo ponte che è probabilmente il più vecchio di Firenze e tra i più famosi al mondo, è ricchissimo di storia e significato.

Due innamorati sia che chiudano il proprio lucchetto sul ponte vecchio di Firenze, o sia che sospirino in gondola a Venezia, hanno in comune il fatto di starsi ritagliando quel momento speciale solo per il loro amore e l’esaltazione di esso.

I viaggi d’amore possono fare anche a meno delle destinazioni romantiche, così come una buona cena di pesce potrebbe fare anche a meno del tramonto sul mare visto dalla finestra di un ristorante in barca, ma il fatto è che l’atmosfera aiuta. Speriamo con queste idee di aver solleticato la curiosità e voglia di tornare a viaggiare di qualche nostro lettore.

Grazie per essere arrivati fin qui con la lettura, buon amore e buon viaggio.