Antonio Vinci: “Subito interventi sul personale e sulla raccolta differenziata”.

Antonio Vinci ormai decano dei Consiglieri comunali, rieletto a Palazzo VII Aprile nella lista Marsala al Via Sicilia al Centro.



Si tratta di una delle tre liste che fa riferimento al Movimento Via fondato dall’ex parlamentare Papania e che a Marsala è riuscito a portare a Sala delle Lapidi 6 Consiglieri. Da accordi pre-elettorali sono stati nominati anche due assessori di riferimento nella giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo.



“Per la verità io sapevo che dovevano essere tre. Il terzo nome che avevamo indicato era quello di Ignazio Chianetta, ma il sindaco ritiene che il posto vada assegnato ad una donna espressione del nostro Movimento e possibilmente esperta di Politiche Comunitarie”.



Voi allora state cercando il soggetto che abbia queste caratteristiche?



“Guardi io non cerco nulla, partecipo alle riunioni e osservo che si era deciso di indicare Chianetta. Altre soluzioni non ne vedo. Poi spetterà a noi tutti decidere il da farsi“.



Tra i nomi che spuntano fuori in questi giorni di incertezza c’è anche il suo nome per completare la giunta.



“Guardi io non sono disponibile a levare le presunte castagne dal fuoco. Sono stato interpellato dai vertici del Movimento. Il mio nome poteva essere spendibile se fosse rientrato in un progetto preliminare. Ora in dirittura d’arrivo siamo fuori tempo massimo. Ho la mia storia e la mia esperienza, questo è il momento di fare altre scelte”.



Allora il Movimento Via rinuncia alla nomina di un suo ulteriore assessore?



“Non credo o almeno io ritengo che bisogna insistere con il sindaco per trovare una soluzione che ci rappresenti, così come era stato concordato”.



Che idea si è fatta di questi primi mesi di consiliatuira? Per esempio perché è passato così tanto tempo dall’ultima seduta del Consiglio comunale?



“So che le delibere propedeutiche all’approvazione del Bilancio sono state appena trasferite alle Commissioni competenti. Del Bilancio vero e proprio non so se è pronto. Aspetto per capire come regolarmi“.



Che significa, che potrebbe votare contro il bilancio?



“No, ma certamente è possibile che io presenti degli emendamenti”.



In quali settori potrebbe intervenire?



“Prima di tutto nella verifica seria di come si sta facendo la raccolta differenziata. Bene l’impegno di questi giorni, ma occorre una riforma seria ed efficace che per adesso non vedo. Poi occorre mettere mano al settore del Personale. Io frequento, per il mio lavoro, l’ufficio tecnico. C’è una grande confusione e anche delusione tra gli ormai ex contrattisti. Mi permetto, per toccare un altro argomento, di fare una proposta al sindaco. Restituisca alla fruizione degli abitanti della zona sud la piazza di Strasatti, ora è chiusa e abbandonata. Così come per certi aspetti, lo sono quelle contrade che appaiono lasciate a loro stesse“.