Palermo: l’ex governatore Cuffaro ricoverato al Civico per Covid

L’ex Governatore siciliano Salvatore Cuffaro, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo per un peggioramento delle condizioni di salute. Dopo un primo periodo di isolamento a casa, Cuffaro ha richiesto le cure dei sanitari prima all’ospedale Cervello in cui è stato sottoposto a Tac. Cuffaro è stato ricoverato in terapia semi-intensiva per un principio di polmonite monolaterale.

Le condizioni generali appaiono al momento buone e si trova in ventilazione spontanea con ossigeno.