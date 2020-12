Giampaolo Caruso guiderà Fratelli d’Italia a Mazara del Vallo

“Sarà Giampaolo Caruso a guidare Fratelli D’Italia a Mazara del Vallo, importantissima città della Sicilia nella nostra Provincia di Trapani. A lui il meritato incarico che gli affida l’onere di organizzarne l’attività, le scelte politiche nonché la comunicazione del partito di Giorgia Meloni”. A dichiararlo è l’avv. Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Trapani che aggiunge: “Sono certo Caruso farà, come ha già dimostrato in tanti anni di militanza e impegno politico, un ottimo lavoro sul territorio e nella sua città che per altro rappresenterà anche in sede di Direzione Provinciale del partito”.

Giampaolo Caruso, giovane imprenditore con una laurea in scienze della comunicazione (figlio d’arte dell’on. prof. Mario Caruso già deputato alla Camera per Alleanza Nazionale ed autorevole esponente della destra siciliana e nazionale) ha sempre militato nella destra sociale italiana sin da giovanissimo. Gia presidente, a 16 anni, del movimento giovanile di A.N., Azione Giovani, per poi diventare Presidente Provinciale della Giovane Italia. Eletto Consigliere comunale a Mazara del Vallo ha rivestito ininterrottamente il ruolo di capogruppo per tutto il mandato.

Si congratula così l’on. Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati: “Giampaolo Caruso è una figura storica della destra giovanile in Sicilia, in provincia di Trapani e nella sua città sin dai primi anni della generazione Atreju durante i quali abbiamo combattuto e condiviso tante battaglie e, anche per questo, una grande amicizia. E’ tempo di costruire una nuova classe dirigente che riporti i territori al centro della politica perchè facciano rete e impresa attraverso gli uomini e donne che li vivono, li promuovono e li difendono. Con Caruso porteremo avanti questo ambizioso ed importantissimo progetto”.

“Ringrazio tutto il partito, in particolare Maurizio Miceli, l’On. Carolina Varchi e il Presidente Giorgia Meloni per l’incarico, la fiducia e ancor più per la responsabilità che ne consegue – dichiara Il dott. Giampaolo Caruso -. Non mancherò nell’impegno e nello spirito di servizio che ho sempre avuti nelle mie quotidiane battaglie. Bisognerà interrogarsi e lavorare per rispondere nel merito di ciò che vorremmo diventasse il nostro territorio, la nostra provincia e, certamente, la nostra città tra vent’anni a partire da adesso… Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri Padri e prima ancora ai nostri figli. Questa è la cosa più onorevole che io possa fare nella vita”.