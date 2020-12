Coronavirus a Mazara, commozione per la scomparsa di Bartolo Parrinello. Fu dirigente di Ginecologia all’Abele Ajello

Lutto a Mazara del Vallo per la scomparsa di Bartolo Parrinello. Specialista in patologie della riproduzione, era stato dirigente del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Abele Ajello di Mazara e aveva lavorato anche al Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Originario di Geraci Siculo, aveva 73 anni. Commozione nella comunità mazarese, espressa anche sui social attraverso i post di numerosi genitori che legano al nome e al viso di Bartolo Parrinello uno dei momenti più belli della vita, la nascita dei propri figli. Da alcuni anni in pensione, il professionista aveva recentemente contratto il Coronavirus: la sua situazione sanitaria è andata via via peggiorando, fino all’odierno decesso.