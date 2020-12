Panificatori di Marsala chiusi i giorni festivi di Natale, aperti il 27 dicembre

L’associazione panificatori di Marsala, guidata da Giuseppe Bonafede, assieme alla CNA di Trapani, ha reso noto con un comunicato ufficiale, che in riferimento al Decreto Regionale n. 842 del 2018, i panificatori della città osserveranno la chiusura totale nei giorni 8, 25 e 26 dicembre nonchè il 6 gennaio 2021, mentre, per non restare chiusi più giorni la settimana saranno aperti domenica 27 dicembre.

Ciò in vista della regolamentazione regionale del settore per le aperture e chiusure nei giorni festivi. In questo caso, visto il particolare periodo natalizio, si cerca di recuperare la domenica del 27.