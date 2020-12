Natale a Marsala: montato il tradizionale albero di piazza Loggia

Da alcuni giorni a Marsala si discute sugli addobbi natalizi. Da un lato ci sono, infatti, coloro che preferirebbero rinunciare alle luminarie, ritenendole una spesa evitabile in un anno scandito dalla pandemia e da numerosi lutti. Dall’altro, c’è chi ritiene che, nonostante tutto, anche quest’anno sia giusto garantire ai cittadini e a eventuali visitatori un minimo di clima natalizio, come peraltro auspicato dagli esercenti. In attesa di capire quali saranno gli orientamenti dell’amministrazione comunale, c’è già una certezza: la presenza dell’albero di Natale in piazza della Repubblica. Come da tradizione, dunque, a ridosso della festività dell’Immacolata si è voluto predisporre un albero, piuttosto semplice, che dovrebbe risultare più suggestivo con l’illuminazione serale.

Negli anni, sono state alternate varie soluzioni per addobbare la piazza più centrale della città, utilizzando strutture metalliche (come in questo caso) o alberi più tradizionali, mentre lo scorso anno si è scelto di installare la Natività, accompagnata da una suggestiva cometa, salvo poi rendersi conto delle inevitabili difficoltà di tenuta nelle giornate di vento.