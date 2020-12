E’ deceduto il segretario del comune di Marsala Bernardo Triolo

Un grande lutto per il comune di Marsala. E’ deceduto Bernardo Triolo, il segretario comunale, 57 anni. Per lui è stato fatale il Coronavirus, che aveva contratto qualche settimana fa. E’ stato prima a casa, poi le sue condizioni avevano richiesto il ricovero all’Ospedale di Sciacca. Ha lottato contro il virus e ieri era stato posto anche in coma farmacologico. Le sue condizioni si sono via via aggravate, fino, purtroppo, a giungere alla morte nella serata di ieri.

Era arrivato a Marsala nel 2009 con il sindaco Renzo Carini.

Triolo era nato a Sciacca il 25 Marzo 1964 e viveva a Montevago; ma divideva la sua residenza con il domicilio che ormai aveva stabile a Marsala.

L’Amministrazione e tutto il Consiglio comunale si stringono nel cordoglio per la sua scomparsa. Uomo sempre disponibile e di alto profilo professionale, faceva da collante tra Comune e Massimo Consesso Civico, figura indispensabile per il funzionamento della macchina burocratica.