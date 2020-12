Favignana: revocata l’interdizione dai pubblici uffici, riammesso in servizio l’ex comandante della Municipale

Rientra in servizio nel corpo di Polizia Municipale di Favignana l’ex comandante Filippo Oliveri. L’amministrazione egadino ha accolto la richiesta di riammissione in ruolo presentata dal legale di Oliveri, successiva al provvedimento con cui il gip del Tribunale di Trapani Emanuele Cersosimo ha disposto la revoca della misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici applicata nei suoi confronti in seguito al coinvolgimento nell’inchiesta “Aegades”. Si tratta della vicenda che, all’inizio della scorsa estate, aveva portato a 4 arresti e alla misura cautelare dei domiciliari nei confronti dell’ex sindaco Giuseppe Pagoto, dell’ex vicesindaco Vincenzo Bevilacqua e dello stesso Oliveri. Nell’inchiesta, infatti, erano finite anche le attività ispettive di competenza della locale Polizia Municipale.

L’amministrazione egadina, che nei giorni scorsi ha nominato il nuovo comandante, Biagio De Lio, citando anche gli orientamenti dell’Autorità Anticorruzione, in base a cui “per essere esclusi da determinati ruoli di vertice amministrativo o dirigenziale, occorre quanto meno una sentenza, seppure non ancora definitiva”, visto il provvedimento del gip Cersosimo ha riammesso in servizio Oliveri, che era stato sospeso il 12 agosto con determina del I Settore Segreteria, Affari Generali e Contenzioso.