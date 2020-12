Marsala: incidenti nella notte, grave una donna. Due piccoli incendi domati

Due incidenti questa notte a Marsala. Il rpimo è avvenuto in contrada Scacciaiazzo; qui, nella strada che collega la rotonda di via Favara con Santo Padre delle Perriere, una vettura condotta da un uomo di circa 50 anni è uscita autonomamente fuori strada, andando a sbattare contro un traliccio.

Alcuni passanti sono stati testimoni dell’incidente, notando che l’uomo era rimasto incastrato tra le lamiere. Aveva battuto la testa e aveva diversi traumi. Ad intervenire, i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo e l’ambulanza del 118.

Il secondo incidente si è verificato in via Mazara, poco prima del grande magazzino Unieuro. Da una traversa laterale, è sbucato un Suv che è andato a scontrarsi con una Mercedes che viaggiava in direzione di Mazara. Ad avere la peggio la conducente di quest’ultima vettura, di circa 50 anni, che ha subito traumi importanti, ha perso i sensi ed è stata trasportata dal 118 urgentemente all’ospedale dove è in gravi condizioni.

Tra i fatti di cronaca, da segnalare stanotte anche un principio di incendio in un appartamento del quartiere Amabilina; non ci sono stati danni a oggetti e persone, in quanto non c’era nessuno in casa.

Altro incendio invece, è scoppiato in una cabina dell’Enel in contrada Giunchi, vicino le abitazioni, nel tardo pomeriggio di ieri. I residenti hanno alertato dapprima i pompieri, ma poi sono stati gli operatori Enel che sono intervenuti. La contrada però al momento si trova totalmente al buio, ovvero priva di illuminazione pubblica lungo la strada.