Coronavirus: in Sicilia + 1.483, in Italia è boom di guariti

Nuovi dati dell’emergenza Coronavirus secondo il bollettino del Ministero della Salute del 2 dicembre 2020. Sono 20.709 i nuovi positivi rispetto a ieri per un totale di 207.143 tamponi (martedì l’incremento di positivi era stato di 19.350 su 182.100), con 684 deceduti in più e un incremento di ben 38.740 tra dimessi e guariti. Intanto, continua il calo delle terapie intensive (-47).

In Sicilia i contagi aumentano di 1.483 unità ma è alto anche il numero dei tamponi effettuati che sono stati oltre 11.500. I decessi sono in diminuzione, 27, ma continuano a calare i ricoveri, anche quelli in terapia intensiva.

Questo il quadro completo:

Attuali positivi: 40.730 39.731 (-999)

Deceduti: 1.616 (+27)

Dimessi / guariti: 25.221 (+2.455)

Ricoverati totali: 1.714 (-23)

Ricoverati in terapia intensiva: 220 (-6)

Totale casi: 66.568 (+1.483)

Tamponi: 982.232 (+11.536)

Aumentano i contagi in Veneto (2.782), in Campania (1.842) e nel Lazio (1.791). Altri 1.569 in Emilia Romagna, 776 in Toscana.