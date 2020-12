Regali di Natale in anticipo, ecco l’iniziativa di eBay

Sarà un Natale particolare quello che sta per arrivare. Soprattutto dal punto di vista dei regali, che di certo non potranno mancare. A cambiare sarà il modo di farli, visto che con ogni probabilità dovremo rinunciare alla classica corsa ai regali – per evitare assembramenti – optando per un più comodo e sicuro shopping online.

Così le varie piattaforme si stanno organizzando nel migliore dei modi per rispondere alle esigenze dei tanti utenti che si affideranno alla rete per acquistare i regali di Natale.

Tra tutti eBay, la nota piattaforma e-commerce ha pensato di omaggiare quanti la sceglieranno anticipando così i regali di Natale ed evitando inutili problemi legati al sovraffollamento dei camioncini della logistica nelle settimane più calde, a ridosso della festività.

eBay ha così deciso di promuovere un coupon dal valore del 10% da utilizzare in questi giorni. Il coupon è utilizzabile in maniera distinta a fronte di una spesa del valore compreso tra 30 e 200 euro, inserendo in fase di pagamento il codice “PITAPAON”.

Il Coupon eBay del 10%, valido su una selezione di prodotti, disponibile anche nella rubrica specializzata su Ansa, può essere utilizzato fino ad una riduzione massima di 50€. Ciò vuol dire che eBay ha previsto per i propri utenti un regalo di 50 euro complessivi da spendere per l’acquisto di vari prodotti.

Le categorie nelle quali è possibile applicare lo sconto sono diverse: videogiochi e console, accessori e smartphone, informatica, piccoli elettrodomestici, strumenti musicali e Hobby creativi.

Un modo creativo di incentivare gli utenti ad anticiparsi con i regali di Natale, in un periodo in cui è molto importante avere la massima attenzione in tutto ciò che si fa. In questo periodo storico, inoltre, poter usufruire di sconti di questo calibro può essere molto importante, anche per dare slancio all’economia in un momento sicuramente difficile.

È importante, dunque, iniziare già da ora a valutare quelle che sono le idee regalo da concretizzare nei prossimi giorni. Come suggerito dai vertici eBay, infatti, anticiparsi con i regali significa avere la certezza di mettere i giusti pacchi sotto l’albero, senza correre il rischio di ritardi di consegne o problemi vari nelle settimane centrali.

Perché d’altronde, anche quest’anno, il Natale merita di essere festeggiato come è sempre stato. Per celebrare la famiglia e l’unione e per mettersi alle spalle un anno davvero difficile com’è stato questo 2020 che sta per finire.