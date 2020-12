Padri separati, il Consigliere marsalese Orlando: “Un alloggio per chi è in difficoltà”

Il Consigliere comunale marsalese Leo Orlando ha presentato un atto di indirizzo accendendo i riflettori sul triste fenomeno dei padri separati, spesso alle prese con gravissime difficoltà economiche.

“Considerato che altre Amministrazioni comunali stanno inserendo tra le voci della propria politica sociale quella di assistenza ai genitori separati, cercando di dar loro aiuto grazie ad alloggi temporanei nella città dove si trovano i figli affidati alla madre, che è un diritto sia del padre che dei bambini – scrive Orlando nell’atto – e visto che l’unica accoglienza per i papà separati al momento è un appartamento che la Diocesi di Mazara ha messo a disposizione in Mazara del Vallo, impegno il sindaco Massimo Grillo e la Giunta a individuare, all’interno del patrimonio immobiliare degli alloggi/case. Un segnale di attenzione nei confronti di una nuova povertà spesso sottovalutata. E magari non solo la mera accoglienza ma un luogo in cui permettere a queste persone di riprendersi e ripartire”.