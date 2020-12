Konsumer: “Marsalesi raggiunti da pagamenti di tributi, prima bisogna valutare”

“Ci sono giunte diverse segnalazioni che il Comune di Marsala sta facendo pervenire, in questi giorni, a numerosi cittadini, molteplici richieste di pagamento relative all’IMU, alla TARI ed alla TASI riferibili, talvolta, ad annualità già pagate e/o risalenti anche a più di 5 anni”. A dichiararlo, è il Presidente di Konsumer Sicilia, Giancarlo Pocorobba.

La notizia già girava da giorni e molti, in effetti, si sono visti recapitare nella propria residenza, le richieste di pagamento che, in molti casi, non devono corrispondere alle casse dello Stato in quanto già pagate e certificate con documento.

“Invitiamo quanti si siano visti recapitare simili richieste di pagamento a contattarci, anche attraverso la nostra pagina Facebook, così da valutare, caso per caso, se le singole richieste siano suscettibili di impugnazione. Nelle more, auspichiamo che il Comune sospenda, in autotutela, le richieste illegittime provvedendo ad un puntuale ricontrollo delle stesse”, dice ancora Pocorobba.