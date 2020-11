Sbatte la testa e muore nell’ora di educazione fisica: dramma in una scuola di Palermo

Dramma a Palermo, dove una bambina di 10 anni è morta dopo aver sbattuto la testa durante l’ora di educazione fisica. La terribile vicenda è avvenuta presso la scuola “Vittorio Emanuele Orlando”.

La bambina, che frequentava la prima media dell’istituto, stava facendo ginnastica quando, per cause da accertare, è scivolata ed è caduta all’indietro sbattendo la testa. Immediati i tentativi di rianimarla da parte degli insegnanti e le richieste di soccorso. Purtroppo, però, gli operatori del 118 arrivati sul posto si sono ritrovati a constatare che per la ragazzina non c’era più niente da fare.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia San Lorenzo, che hanno sentito i docenti e la dirigente per ricostruire la dinamica dei fatti.