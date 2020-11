Al Tribunale di Marsala si sono insediati quattro nuovi magistrati

Nuovi magistrati in arrivo al Palazzo di Giustizia di Marsala. Nei giorni scorsi, un gruppo di giovani magistrati si è ufficialmente insediato, ricevendo il saluto del Procuratore Capo Vincenzo Pantaleo e della presidente del Tribunale, Alessandra Camassa. Si tratta di Maria Serena Barcellona e Fabrizio Guercio (originari di Palermo), di Massimiliano Alagna (proveniente dal trapanese) e di Antonino Campanella. Quest’ultimo, opererà in ambito civile. Presenti all’insediamento, avvenuto presso l’aula “Paolo Borsellino” del nuovo Palazzo di Giustizia, anche il presidente della sottosezione locale dell’Anm Francesco Paolo Pizzo e i colleghi magistrati in servizio a Marsala.

I nuovi arrivati saranno adesso chiamati a dare il proprio contributo a un Tribunale prestigioso, che ha visto alternarsi nel tempo figure come Cesare Terranova, Paolo Borsellino, Dino Petralia, Gioacchino Natoli, e che si ritrova tuttora ad affrontare gravosi carichi di lavoro con una dotazione organica inferiore alle reali necessità di un comprensorio complesso, che si estende da Marsala al Belice.

Tuttavia, uno degli aspetti più volte evidenziato dalla presidente Camassa riguarda le scoperture per ciò che riguarda il personale amministrativo, poste all’attenzione del Ministero della Giustizia e della Corte d’Appello di Palermo e opportunamente sottolineate anche nel Piano delle Attività pubblicato nel maggio scorso. Una criticità che, nel tempo, rischia di ripercuotersi sull’intera macchina giudiziaria, ritardando la conclusione dei processi o favorendo prescrizione dei reati, decadenze procedurali, mancato recupero di crediti erariali, omesse iscrizioni nel casellario giudiziario.