Trasporto urbano Marsala: l’assessore Gandolfo invita al rispetto delle norme anti-Covid

Nei diversi appelli alla cittadinanza marsalese per il rispetto della normativa anticovid, il sindaco Massimo Grillo ha spesso fatto riferimento al trasporto pubblico, la cui delega è ora di competenza dell’assessore Michele Gandolfo.

“Sui mezzi del Servizio Municipale c’è la rigida applicazione delle restrizioni imposte dalla pandemia – afferma l’assessore Gandolfo – ; l’utenza, dal canto suo, ha l’obbligo di tenere i dovuti comportamenti responsabili per il contenimento del contagio”.

Come prescrivono le linee guida governative, il settore Servizi Pubblici provvede a sanificare periodicamente i mezzi utilizzati – peraltro muniti di gel igienizzante per le mani – limitandone altresì la capienza al 50% dei posti omologati (seduti e in piedi), al fine di consentire il distanziamento interpersonale. Inoltre, in ciascun bus è stata riservata la bussola posteriore per l’ingresso, mentre per scendere occorre utilizzare quella centrale. Per quanto riguarda gli utenti, questi possono salire sul mezzo solo se indossano la mascherina e siano muniti di biglietto, tenuto conto che – per ovvi motivi di sicurezza sanitaria – non è possibile provvedere all’acquisto a bordo.