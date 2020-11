Ferrovie, Guasto ad un passaggio a livello. Ore di ritardo sulle corse da e per Trapani

Già decimati dalle “assenze” degli studenti pendolari delle superiori ( pochi per la verità) dovute alla didattica a distanza, le Ferrovie annunciano che nella giornata di oggi, 16 novembre, le “corse” da e per Trapani subiranno ritardi di oltre un’ora a causa di un guasto ad un passaggio a livello.

Abbiamo cercato di capire di quale si tratta ma dalle ferrovie ci hanno risposto che non possono dare informazioni per telefono e che comunque i lavori per il ripristino della normalità sono in corso e che il normale traffico riprenderà a breve.

Non ci sorprende perchè dalle nostre parti l’ufficio stampa delle Ferrovie Italiane (che esiste e che presumibilmente avrà un costo) non emette comunicati stampa da tempo immemorabile.

I passeggeri apprendono da stamattina, tramite il messaggio che arriva dal megafono di stazione, che la corsa da loro attesa subirà un ora di ritardo oppure non meglio specificate variazioni.