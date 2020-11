Linea verde per le prime tre Commissioni a Marsala: Cavasino, Giacalone e Di Pietra presidenti

Lentamente, cominciano a prendere corpo le commissioni del Consiglio comunale di Marsala. Si tratta di un passaggio cruciale, tenuto conto che la nuova assemblea civica di Sala delle Lapidi dovrà procedere velocemente all’approvazione del Bilancio di previsione 2020, che tra i ritardi legati alla pandemia e quelli legati all’interruzione elettorale, di fatto sarà approvato a fine anno, come se fosse un Bilancio consuntivo. Le decisioni fin qui prese, evidenziano una prevalenza della linea verde, con la designazione di alcuni tra i più giovani consiglieri dell’assemblea di Sala delle Lapidi.

A presiedere la prima Commissione, delegata agli affari generali e istituzionali, oltre che al personale, alle politiche comunitarie e alle società partecipate, sarà Pietro Cavasino, primo degli eletti nella lista del movimento Liberi, con Piergiorgio Giacalone designato vicepresidente. Completano la commissione Eleonora Milazzo, Ivan Gerardi, Vanessa Titone, Elia Martinico, Rosanna Genna, Massimo Fernandez, Flavio Coppola, Andrea Marino e Mario Rodriquez.

Un altro giovane è stato scelto per la guida della Commissione Bilancio e Finanze: Piergiorgio Giacalone, eletto nelle file di ProgettiAmo Marsala. Eserciterà la funzione di vicepresidente Eleonora Milazzo (Udc). Completano la Commissione Vito Milazzo, Lele Pugliese, Ivan Gerardi, Elia Martinico, Pino Ferrantelli, Massimo Fernandez, Walter Alagna, Antonio Vinci e Nicola Fici.

Giochi fatti anche per la terza Commissione, storicamente ritenuta tra le più importanti, in quanto delegata ad occuparsi di settori delicati come Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente, Riserve, Nettezza Urbana ed Ecologia. Anche qui, è un rappresentante di ProgettiAmo Marsala a presiederla, il 22enne Gabriele Di Pietra, il più giovane consigliere comunale in carica, con Vito Milazzo (Liberi) designato vicepresidente. Completano la composizione della Commissione Pietro Cavasino, Gaspare Di Girolamo, Leo Orlando, Vanessa Titone, Rosanna Genna, Giancarlo Bonomo, Flavio Coppola, Antonio Vinci e Rino Passalacqua.

Come da prassi consolidata, andrà alla minoranza la presidenza della Commissione Accesso agli Atti. Dalle notizie fin qui filtrate, pare che sarà l’ex assessore Rino Passalacqua (Marsala Europea) ad esercitare questo ruolo.

Per le altre Commissioni, verosimilmente, ci sarà ancora qualche aspetto da chiarire prima di definire le rimanenti cariche presidenziali. A quel punto, il Consiglio comunale potrà considerarsi pienamente operativo per l’espletamento delle sue funzioni.