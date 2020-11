Screening, il sindaco di Trapani: “Positivi l’1,3%, Ilio Piazzale di speranza”

Sono 2.308 tamponi eseguiti, purtroppo con 30 positivi (media 1,3%) al test – screening in modalità drive in, ieri ed oggi a piazzale Ilio.

Straordinario, ai 3 gazebi granata Città di Trapani, l’impegno non poco rischioso del personale Asp – USCA coordinati dal dottor Minore, nonché dei Volontari dell’Assne Paceco Soccorso coadiuvata dal dottor Ungaro.

Presenti sul campo, a supporto della Polizia Municipale, tanto nella viabilità, logistica ed emergenziale assistenza sanitaria con ambulanza, i Volontari delle Assni Antras, Vigili del Fuoco Discontinui, SOS Valderice, TP Soccorso, operativamente coordinati dal geom Oddo della Protezione civile comunale.

“Ringraziamo tutti e dal profondo del cuore – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore La Porta, delegato alla Protezione Civile – Piazzale Ilio è diventata per i trapanesi simbolicamente la piazza della speranza di buona salute ed insieme di mutuo soccorso nei confronti della popolazione. La comunità trapanese, preoccupata come il resto delle popolazioni, vi è profondamente grata”. Nonostante lo sforzo dei Dirigenti e personale scolastico, impegnati sul fronte delle scuole primarie ancora aperte, le notizie di focolai che arriva dal mondo delle scuole dell’obbligo siciliano e trapanese, ci porta ad insistere con la Regione e l’Asp per uno screening a tappeto nei pressi scolastici – dichiara il Sindaco Tranchida – che per le vie brevi ha già invitato il Commissario Zappalà dell’ASP a determinarsi in merito”.