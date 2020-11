L’appello del sindaco di Petrosino: “Una famiglia positiva, aiutiamo il loro gregge”

Una particolare storia, che ha dentro tanta quotidianità, è stata raccontata dal sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone. Un pastore, di nome Antonio, è in isolamento domiciliare insieme a tutta la sua famiglia in quanto sono tutti positivi al Coronavirus. Così, nessuno può badare al suo gregge.

Da qui il messaggiodel sindaco: “Antonio, il pastore, mi ha chiamato disperato per loro. Ha appena saputo di essere risultato contagiato con la sua intera famiglia e non riesce a trovare nessuno che possa accudire al suo gregge. Sono corso subito all’ovile. Lui è rimasto a casa mentre telefonicamente provo a dargli un po’ di conforto e una mano per trovare una soluzione. Antonio ama il suo lavoro, è tutta la sua vita e con un nodo alla gola mi ripete che queste creature non possono essere abbandonate. Il covid è anche questo, colpisce direttamente e indirettamente chi non c’entra niente”.