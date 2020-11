Trapani: donna denunciata per costruzione abusiva e gestione rifiuti non autorizzata

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Locogrande, durante un normale servizio di perlustrazione, hanno deferito in stato di libertà una donna trapanese per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e costruzione abusiva in assenza di autorizzazione o concessione edilizia.

I militari dell’Arma giunti nei pressi della frazione di Rilievo hanno proceduto al controllo di un appezzamento di terreno da dove si notava la presenza di una mini discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da un veicolo in stato d’abbandono, lastre di eternit e sfabbricidi, nonchè una costruzione, che con l’ausilio di personale dell’ufficio tecnico comunale, si è accertata l’abusività.

L’area di circa 500 mq., su cui gli stessi erano depositati, è stata sottoposta a sequestro penale. Sul luogo è stata inoltre rivenuta la carcassa di un cane di razza meticcia, sprovvisto di microchip, poi conferita a ditta autorizzata. La proprietaria è stata segnalata al servizio sanitario della locale ASP, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 3 d. lgs nr. 186/2012 che prevede una sanzione pecuniaria da 10.000 a 70.000 euro.