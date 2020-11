Le lacrime del rugbista Lo Cicero, un cacciatore uccide la sua asinella

Una brutta vicenda ha sconvolto il rugbista Andrea Lo Cicero, grande sportivo ex giocatore della Nazionale Italiana di Rugby nonché testimonial di diverse iniziative tra sport e sociale anche a Marsala, che lo accoglie sempre a braccia aperte.

Qualcuno ha ucciso la sua asinella, nella tenuta dell’atleta a Nepi, nel viterbese.



“Vi mostro questo video molto forte troppo forte – scrive Lo Cicero – ma abbiamo rischiato noi in prima persona, con mia moglie e mio figlio, perché eravamo lì vicino le asine. Un cacciatore attaccato alla mia abitazione ha sparato senza scrupolo uccidendo una delle mie asine. Adesso i Carabinieri forestali stanno procedendo con l’identificazione di questo soggetto oltre al sequestro della sua arma. Noi stiamo aspettando il medico legale per constatare il decesso della mia Zaira. Sono scioccato per quanto questa tragedia abbia colpito la mia famiglia. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

Lo Cicero mostra anche un video molto forte sulla sua pagina Facebook, in cui si vede l’asina priva di vita, uccisa, lui che urla e piange per la disperazione. L’animale peraltro, aveva una importante funzione, serviva alla pet therapy ai bimbi con problematiche varie.

Subito sono arrivati i messaggi di vicinanza. Tra questi, quello indignato del giornalista Andrea Scanzi: