Coronavirus in Sicilia: superata la soglia dei 200 ricoverati in terapia intensiva. Nel trapanese 225 nuovi positivi

Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.487 casi in più, portando il totale degli attuali positivi a 23.564. Dai dati diffusi dal Ministero della Salute emerge anche che sono stati messi a referto altri 27 decessi e 728 guarigioni. Sale a 1578 il totale dei ricoveri ospedalieri (+35 nelle ultime 24 ore), mentre il numero dei soggetti in terapia intensiva sfonda quota 200 (precisamente 202, 7 in più rispetto a ieri).

I tamponi molecolari processati sono stati 9839. I test per la ricerca antigene sono stati invece 1547.

Questo il report dei nuovi contagi nelle nove province siciliane: 15 ad Agrigento, 60 a Caltanissetta, 131 a Catania, 30 a Enna, 138 a Messina, 531 a Palermo, 281 a Ragusa, 76 a Siracusa, 225 a Trapani.