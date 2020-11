Marsala: in carica i due nuovi assessori. A Milazzo finanze e rifiuti, a Gandolfo i trasporti

Sono nel pieno delle loro funzioni i due nuovi assessori della Giunta Municipale di Marsala. Questo pomeriggio, infatti, l’avvocato Michele Milazzo e il dottore Michele Gandolfo hanno prestato giuramento alla presenza del sindaco Massimo Grillo e del vicesegretario generale Nicola Fiocca, nonché degli assessori già in carica, del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, dei coordinatori provinciale e comunale di “Fratelli d’Italia”, rispettivamente Maurizio Miceli e Massimo Domingo. “Nuove energie e competenze nella Giunta, per affrontare le molte sfide che ci attendono nell’interesse della collettività, afferma il sindaco Grillo. Fra qualche settimana completeremo l’intera compagine assessoriale ma, intanto – come avevo preannunciato – ho pure provveduto a rimodulare le deleghe al fine di una migliore e più incisiva azione di Governo della città”.

Alla luce delle nuove nomine, l’attribuzione delle deleghe risulta così definita: Michele Milazzo (Finanze e Tributi, Nettezza Urbana, Ambiente); Michele Gandolfo (Trasporti Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Canile Municipale, Decentramento, Politiche Sanitarie, Pubblica Illuminazione, Sport e Impiantistica Sportiva); Paolo Ruggieri (vicesindaco con deleghe ad Affari Generali e Legali, Personale, Pianificazione e Gestione del Territorio, Grandi Opere, Sistemi Informatici e Telecomunicazione, Rapporti con il Consiglio comunale); Arturo Galfano (Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Beni e Attività Culturali, Spiagge, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Servizi Cimiteriali); Antonella Coppola (Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Progetti ed eventi formativi, Pari Opportunità, Politiche Giovanili); Oreste Alagna (Attività Produttive, Sviluppo Economico, Turismo, Suap).

Resta vuota una casella, relativa al settimo assessore su cui il sindaco Grillo continua a mantenere riserbo. Fino ad alcuni giorni fa veniva dato per certo l’incarico all’ex consigliere comunale Ignazio Chianetta, in quota al movimento Via. Negli ultimi giorni, però, si è fatta avanti la possibilità che il primo cittadino punti su un’altra figura, vicina al proprio movimento Liberi.