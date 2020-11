Record di contagi in Italia. Altri 1.423 positivi in Sicilia, 34 i decessi

Nuovo record di contagi in Italia. Sono 37.809 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. In aumento anche il numero dei decessi (446), mentre i nuovi guariti sono 10.566. Ancora una volta, numeri da record in Lombardia (quasi 10 mila positivi in più), mentre in Piemonte i contagi in più sono stati 4.878 e in Campania 4.508. In Sicilia si sono registrati altri 1.423 casi, con un dato complessivo che vede gli attuali positivi salire a 19.513. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 34, per un totale di 628 vittime. Sono 1.316 gli ospedalizzati (+12), di cui 159 (+2) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 18.197 soggetti, che si trovano in attesa di negativizzazione. Di seguito la ripartizione dei nuovi positivi nelle 9 province siciliane: Trapani +121, Palermo +321, Agrigento +62, Enna +40, Caltanissetta +47, Ragusa +292, Siracusa +91, Catania +292, Messina +157.