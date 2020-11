Davide Faraone (IV): “Deputati libici in Senato per la liberazione dei marittimi mazaresi”

Il Presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, riceverà martedi 17 novembre in Senato, una delegazione di membri della Camera dei rappresentanti libica del governo di Tripoli.

“L’ iniziativa – si legge in una nota dell ufficio stampa del gruppo di Italia Viva al Senato – nasce per intensificare, anche al livello interparlamentare, gli sforzi per ottenere la liberazione dei diciotto pescatori di Mazara del Vallo sequestrati dal 1 settembre scorso, insieme ai loro due pescherecci, e attualmente in stato di fermo a Bengasi in attesa di essere processati. Alla delegazione libica ribadiremo la necessità di trovare un percorso comune per l’immediato rilascio dei marittimi. In questa fase delicatissima anche il confronto interparlamentare può essere utile per dare risposte concrete alle famiglie dei pescatori che da più di un mese dormono in una tenda davanti alla sede della Camera pur di non far calare il sipario su questa inquietante vicenda. Altro tema al centro dell’ incontro saranno la questioni relative ai flussi migratori che interessano l’area del Mediterraneo centrale e per programmare ulteriori iniziative a livello parlamentare per accompagnare i significativi avanzamenti verso la stabilizzazione in Libia. Ai colloqui parteciperanno senatori e deputati di altri gruppi parlamentari”.