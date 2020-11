Trapani: screening e tamponi alle famiglie assistite dai Servizi Sociali del Comune

Domani 6 novembre 2020, in collaborazione con l’ASP, i Servizi Sociali del Comune di Trapani assicureranno uno screening su tutto il territorio, frazioni comprese, intanto iniziando dai nuclei familiari delle persone più in difficoltà socio-economica, già censite quali beneficiari del bonus spesa. I beneficiari sono stati contattati, con 2516 sms, dagli uffici comunali a mia firma, raggiungendo un totale di 7328 persone complessive di cui 5325 adulti e 2003 minori.

In questa prima tornata, rispetto ai tamponi disponibili della Regione Sicilia, i prelievi per effettuare i tamponi saranno eseguiti nella sola giornata di venerdì 6 novembre 2020.

Sempre d’intesa con Asp si sta predisponendo una seconda tornata destinata a tutti gli studenti medi e loro famiglie. Seguiranno info di dettaglio.