Cimitero Marsala: torna il consueto orario di ingresso

“L’organizzazione delle visite ha funzionato bene e ringrazio i cittadini per l’ottimo comportamento tenuto sia fuori che dentro il luogo sacro. Quando prevale il senso civico si rende un servizio migliore all’intera comunità. Mi dispiace per i fiorai, che abbiamo ascoltato e per i quali abbiamo fatto il possibile per agevolarne il lavoro, purtroppo penalizzato a causa dell’obbligo di contingentare i flussi agli ingressi”. Così il sindaco Massimo Grillo sintetizza il proprio compiacimento per il sereno e regolare svolgimento delle visite cimiteriali nelle quattro giornate che l’Amministrazione comunale di Marsala ha dedicato alla Commemorazione dei Defunti. Da oggi, pertanto, riprendono i consueti orari di ingresso al Cimitero.

Questo il prospetto settimanale:

– Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

– Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

– Domenica e Festivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00