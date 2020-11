Coronavirus in Sicilia: 1024 i nuovi positivi, 18 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 1024 i nuovi positivi in Sicilia. Si tratta di uno dei dati più alti registrati finora nell’isola, peraltro in una giornata in cui i nuovi contagi a livello nazionale risultano in numero inferiore rispetto ai giorni precedenti (+22.253 rispetto a domenica). In Sicilia sale in maniera preoccupante anche il numero dei ricoveri ospedalieri, che hanno raggiunto quota 1.162 (+36 rispetto a domenica, di cui 142 (10 in più rispetto al giorno prima) in terapia intensiva. Sono invece 18 i decessi registrati nelle ultime 24 ore tra i confini del territorio siciliano. In totale, i positivi nell’isola sono attualmente 16.064, al netto di guarigioni e decessi. Restano in isolamento domiciliare 14.897 soggetti, tutti in attesa di completare il processo di negativizzazione.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi tra le nove province, la situazione aggiornata registra 258 contagi in più a Catania, 249 a Ragusa, 208 a Palermo, 174 a Siracusa, 92 a Messina, 19 a Caltanissetta, 15 a Trapani, 8 ad Agrigento, 0 a Enna.