Cimitero Marsala: visitatori in calo, ingressi e uscite sotto controllo

Anche al Cimitero urbano di Marsala la situazione dell’afflusso di persone è sotto controllo. A parte nelle ore di punta l’intenso traffico e le code che si sono create nell’area della Stazione, dove c’erano già dei Vigili urbani nei giorni scorsi a presidiare le strade chiuse di via Selinunte e limitrofe, a recarsi ad onorare i propri cari defunti il giorno di Ognissanti non sono stati in molti.

Anche gli ingressi di entrata e uscita non hanno registrato assembramenti e le due circolari sono stati funzionanti. Anche negli altri anni, per il vero, si era registrato un calo di visitatori al Cimitero, quest’anno si arriva a stimare un ulteriore calo del 30%, comprensibile per via dell’emergenza Coronavirus. Quest’anno peraltro, a farne da deterrente anche le stringenti regole anti-contagio adottate dal Comune di Marsala che ha stabilito entrate contingentate per un massimo di 200 persone all’interno del Cimitero.

Forse a pagarne le spese sono i fiorai che stazionano fuori l’area cimiteriale, anche se sembra non ci sia un diffuso malcontento.