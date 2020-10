Fondazione Erice Arte, Giordano Bruno Guerri è il nuovo sovrintendente

Si è insediato nella riunione di ieri pomeriggio in modalità frontale e remota, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Erice Arte.

La presidente e sindaca di Erice Daniela Toscano Pecorella, ringraziando il sovrintendente uscente Peppe Butera “per lo scrupoloso incarico svolto dall’istituzione delle Fondazione ad oggi”, ha presentato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ente culturale: il riconfermato professore Maurizio Vitella, docente di storia dell’arte dell’Università di Palermo; l’architetto Vito Maria Mancuso, nel 2016 coordinatore nella qualità di presidente pro tempore della Fondazione degli Architetti di Trapani, della candidatura finalista di Erice e dei comuni Elimo Ericini al bando MiBACT Capitale italiana della cultura 2018; Lorenzo Zichichi, scrittore e presidente del CdA Il Cigno GG Edizioni.

All’ordine del giorno della prima riunione del rinnovato CdA della Fondazione Erice Arte, il compito di individuare il nuovo sovrintende alle attività statutarie tra le quattordici manifestazione di interesse all’avviso pubblico del 25 agosto 2020, giunte da tutta Italia.

Dopo la lettura dei curricula pervenuti, il CdA ha individuato all’unanimità nel professore Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista e accademico italiano, noto studioso del XX secolo italiano, la figura più titolata a rivestire l’incarico di nuovo sovrintendente della Fondazione Erice Arte.

A breve avverrà il passaggio di consegna della documentazione e carica da Butera a Giordano Bruno Guerri.

Tra gli obiettivi del nuovo CdA della Fondazione rientrano “la prosecuzioni delle iniziative turistico-culturali delle precedenti attività annuali” e il “progetto internazionale di Erice, città della Scienza e della Pace, faro del Mediterraneo, crocevia tra storia millenaria e civiltà contemporanea”.

“Il professore Guerri, per le sue competenze e le sue esperienze, è la persona giusta per ricoprire questo ruolo – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Lo stesso vale per il Cda, composto da importanti professionalità, al quale desidero dare il benvenuto. Collaboreremo in maniera attiva affinché si possa dare seguito al buon lavoro svolto dal dottor Butera che ringrazio”.