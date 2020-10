Coronavirus: 17 mila nuovi contagi in Italia, 568 in Sicilia

Sono 17.012 i nuovi positivi in Italia. Dai dati diffusi dal Ministero della Salute e rielaborati dalla Protezione Civile emerge un ulteriore incremento dei contagi, sebbene in misura lievemente più ridotta rispetto ai giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore, però, ci sono stati anche 141 decessi, considerati riconducibili al Coronavirus, che fanno lievitare il totale a 37.479.

Le regioni più colpite restano Lombardia, Toscana, Campania, Lazio e Piemonte.

In Sicilia i nuovi contagi sono stati 568, con 11 decessi in più (439 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica) e 167 guariti. I soggetti ricoverati in ospedale sono 775 (+38 rispetto nelle ultime 24 ore), con 98 pazienti in terapia intensiva (+3). Per quanto riguarda le 9 province siciliane si registrano 3 casi in più a Trapani, 220 a Palermo, 35 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 121 a Catania, 89 a Messina, 24 a Enna, 65 a Siracusa, 2 a Ragusa.