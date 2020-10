Ora solare: nuovi ingressi nell’area archeologica di Lilibeo

Con l’entrata in vigore dell’ora solare a partire da domani, domenica 25 ottobre, gli orari di apertura del Parco archeologico Lilibeo cambieranno. Al Museo si entrerà dalle ore 9 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18); nell’area archeologica del Parco, dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), mentre è ad ingresso gratuito la passeggiata da Piazza della Vittoria lungo la Plateia Aelia.

Al Complesso Monumentale Santa Maria della Grotta tutte le domeniche, ingresso dalle ore 9 alle ore 13, a partire da domani e fino a domenica 27 dicembre 2020. L’accesso ai siti archeologici, in ottemperanza al distanziamento previsto dalla normativa anti-Covid 19, sarà consentito a gruppi di 20 persone massimo per ciascuna visita, per una durata di 30 minuti. Le visite al Museo, al Parco archeologico ed ai siti annessi, si svolgono in assoluta sicurezza, nel rispetto delle normative, con la verifica, da parte del personale di custodia, dell’uso della mascherina, la rilevazione della temperatura e con la registrazione dei visitatori.