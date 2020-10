Trapani: un’anziana si ribalta con l’auto in via Archi, illesa

Un incidente rocambolesco è avvenuto a Trapani nella tarda mattinata di oggi, in via Archi, all’altezza del civico numero 9. Un’automobile – probabilmente una Ford Fiesta scura – guidata da una donna anziana ha perso il controllo, finendo la sua corsa al centro della carreggiata, con l’auto capovolta. I Vigili intervenuti subito sul posto, hanno appurato – da quanto appare dalle prime ricostruzioni – che il mezzo sia andato ad impattare contro un’auto parcheggiata proprio lungo la via, ribaltandosi probabilmentea causa della velocità sostenuta.

Sia lauto che si è ribaltata, sia la Kia parcheggiata, hanno subito evidenti danni, ma la signora alla guida è uscita dall’aqbitacolo grazie ai Vigili del Fuoco, ma con le sue gambe e visibilmente frastornata. Sul posto anche un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso.

La circolazione stradale è stata interrotta in via Archi fino alla rimozione completa del veicolo e al ripristino della pulizia della strada.