Coronavirus, 475 nuovi casi in più in Sicilia

Sono 475 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, scoperti grazie a 5.739 tamponi.

Il dato emerge dal report del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I morti tra ieri e oggi sono due, che fanno lievitare il computo complessivo a 362.

I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 126. Sull’isola ci sono al momento 6.281 positivi, di cui 479 ricoverati in ospedale. Aumentati da 58 a 61 gli accessi nei reparti di terapia intensiva. In provincia di Trapani si registrano 65 nuovi casi in più.