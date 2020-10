Il Distretto Socio-Sanitario 52 procede alla revisione dell’Albo Enti Terzo Settore

Il Distretto sociosanitario n.52 Marsala-Petrosino rende noto che procederà alla revisione dell’Albo degli Enti del Terzo settore. Gli stessi, al fine di mantenere l’iscrizione anche per l’anno 2020, devono presentare apposita istanza entro il prossimo 31 ottobre.

In assenza di tale richiesta di conferma – come si legge nell’Avviso Pubblico che qui si allega – ai sensi del vigente Regolamento, si procederà alla cancellazione dal relativo Albo distrettuale. Lo stesso termine di scadenza è fissato per le richieste di nuove iscrizioni all’Albo. Gli Enti del Terzo Settore, infatti, possono presentare la relativa istanza dal 1° Gennaio al 31 Ottobre di ogni anno.