Il sindaco Massimo Grillo si è recato stamani a Trapani, in visita istituzionale al Prefetto Tommaso Ricciardi. L’incontro in Prefettura, improntato alla massima cordialità, segna l’inizio di un percorso di collaborazione che entrambe le Autorità – ciascuno per il proprio ruolo – ritengono fondamentale per meglio affrontare i problemi.