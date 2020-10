Coronavirus, diciottesimo decesso nel trapanese: si tratta di un anziano di Mazara

Nuovo decesso legato al Coronavirus in provincia di Trapani. A darne notizia è il sindaco mazarese Salvatore Quinci: «Ho da poco ricevuto la notizia del decesso di un’altra vittima di Covid-19 a Mazara del Vallo. Insieme alla Giunta comunale manifesto cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita». Si tratta del diciottesimo decesso in provincia di Trapani dall’inizio dell’emergenza epidemiologica: soltanto 5 sono riferibili alla prima ondata, mentre gli altri 13 si sono verificati da fine agosto in poi. Sempre a Mazara ieri sera è stata ufficializzata la notizia di altri 4 soggetti contagiati, che sono stati posti in isolamento domiciliare. Raggiunge dunque quota 26 il totale dei positivi nella Città del Satiro dove peraltro risulta sempre più critica la situazione dell’ospedale cittadino, che ospita il reparto Covid e in cui attualmente sono ricoverati 23 pazienti.