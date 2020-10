Ripulito il parcheggio comunale di Marsala

Dopo diversi mesi, finalmente il parcheggio di via Giulio Anca Omodei è tornato in condizioni decorose. La nostra redazione aveva segnalato più volte la mancata manutenzione del verde pubblico nel citato sito, in particolare per quanto riguarda la scalinata che collega il piano superiore con quello inferiore, che risultava invasa da una vegetazione invadente. Di fatto, come abbiamo scritto ripetutamente, i rami e le foglie impedivano di percorrere i gradini, costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata.

Inspiegabilmente, le nostre segnalazioni – così come quelle di altri cittadini che frequentano il parcheggio – non aveva sortito effetti. Per una curiosa coincidenza, l’intervento è stato effettuato proprio questa settimana, caratterizzata dall’avvicendamento tra l’amministrazione uscente e quella appena eletta dai cittadini marsalesi. L’auspicio è che interventi di questo tipo, anche in altre aree della città, possano sempre essere effettuati con regolarità, in modo da consentire ai cittadini di fruire in piena sicurezza degli spazi pubblici.