Daspo aggravato per due tifosi del Marsala: avevano violato precedenti divieti

Il Questore della provincia di Trapani ha emesso un provvedimento di aggravamento di “Daspo Sportivo” per la durata di altri 3 anni nei confronti di un sostenitore del Marsala Calcio. Il soggetto in questione era già colpito dal provvedimento interdittivo nel 2019, perché in occasione dell’incontro tra il Marsala e l’Acireale tenutosi il 29 settembre del 2019, si era reso responsabile – unitamente ad altri facinorosi – di una sassaiola contro la tifoseria avversaria. Il tifoso marsalese, rimasto sordo al divieto già applicatogli, recentemente è stato tratto in arresto differito perché in occasione dell’incontro calcistico Marsala – Mazara (disputatosi a porte chiuse in ossequio alle vigenti disposizioni anti-COVID) è stato trovato nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo in violazione dei divieti impostigli. Pertanto, non potrà partecipare alle competizioni sportive ancora per 7 anni, continuando a doversi presentare presso gli uffici del Commissariato in occasione di tutti gli incontri che la sua squadra del cuore disputerà in casa e fuori. Proprio per tale reiterazione della condotta ed altri reati – di cui negli ultimi mesi si è reso responsabile, tra cui alcune truffe – è stato altresì sottoposto al provvedimento dell’avviso orale con cui l’Autorità provinciale di Polizia lo invita a tenere una condotta conforme alla legge. Un altro aggravamento è stato disposto, altresì, dal Questore di Palermo nei confronti di un altro tifoso marsalese, già sottoposto a Daspo per la durata di 3 anni, in quanto in occasione di un’ altra partita giocata fuori casa dalla compagine lilibetana si era già reso responsabile dell’accensione di fumogeni in un’area di servizio dell’autostrada A/19. Ora invece, durante il derby Marsala – Mazara in cui è stato tratto in arresto differito dal locale Commissariato unitamente all’altro tifoso – ha violato i divieti impostigli e pertanto per la durata di altri 3 anni (7 in totale) avrà anche l’obbligo di firma in Commissariato durante gli incontri di calcio casalinghi, e non potrà seguire le partite in trasferta presso altri stadi. Anche quest’ultimo- per le reiterate violazioni commesse- è stato altresì raggiunto da un avviso orale emesso dal Questore di Trapani.