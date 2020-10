Referendum costituzionale, in pagamento i compensi per presidenti, scrutatori e segretari

In pagamento a Marsala da oggi i compensi per presidenti, segretari e scrutatori che hanno lavorato durante le scorse elezioni referendarie.

Ai Presidenti di seggio andranno 130 euro; mentre a scrutatori e segretari 104 euro.

Per riscuotere i compensi gli interessati che non hanno fornito il codice Iban dovranno presentarsi da oggi in poi agli sportelli Unicredit con un documento di identità e con il codice fiscale.

Per coloro che invece hanno comunicato l’iban alla Ragioneria le spettanze verranno direttamente accreditate sul relativo conto corrente fra oggi e lunedì.