Coronavirus e strutture per anziani, la preoccupazione dello Spi Cgil

Il sindacato Spi Cgil interviene sulla situazione delle case di riposo sul territorio trapanese, a proposito del rischio contagi da Coronavirus. “E’ necessario il costante monitoraggio dei centri di assistenza per anziani e regole severe per evitare nuovi focolai Covid-19”, afferma il segretario Franco Colomba, in seguito ai contagi avvenuti in una struttura riservata a ospiti della terza età a Salemi.

“Il costante aumento dei positivi al Coronavirus nel territorio – dice il segretario Colomba – ci preoccupa, soprattutto, per i soggetti fragili, per gli anziani. Per questo è indispensabile che gli organi competenti monitorino le case di riposo e che, di contro, vengano adottate misure restrittive a tutela della salute degli anziani ospiti”.

Per lo Spi Cgil “diverse strutture rispettano le misure di contenimento del Coronavirus, ma è necessaria una stretta che coinvolga tutti i centri per anziani del territorio affinché il caso della struttura di Salemi resti isolato”.